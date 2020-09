Jana Ina Zarella & Giovanni Zarrella: Dieses Foto ist eine Sensation!

Via Instagram postet Jana Ina nun ein Foto, welches Seltenheitswert hat. So nimmt die Beauty den 12. Geburtstag ihres Sohnes zum Anlass, um ihrer Community zu zeigen, wie groß ihr Fidibus bereits geworden ist. Dazu kommentiert die schöne Frau von Giovanni Zarrella: "Kaum zu glauben, dass du heute 12 bist! Du bist so groß wie ich, kannst über dich selbst lachen, bist mega lustig und alle lieben dich. Keine Worte können beschreiben, wie sehr ich Dich liebe. Du bist mein alles, mein Schatz. Ich werde dich immer begleiten und unterstützen. Danke, dass ich deine Mama sein darf!" Wow! Das so eine Nachricht von ihren treuen Followern nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich...