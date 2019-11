Jana Ina Zarrella: Baby-Bauch-Hammer! Sie zeigt sich hochschwanger

Nanu, Nachwuchs-Alarm bei den den Zarrellas? Jana Ina postete bei nun ein Foto, das sie mit kugelrundem Babybauch zeigt. Ist das Model etwa zum dritten Mal schwanger?

Die Aufklärung folgt sofort: Es handelt sich bei dem Bild um eine alte Aufnahme, mit der die 42-Jährige auf ein ernstes Thema aufmerksam machen: den Welt-Frühchen-Tag. "Ein Tag, der in mir viele Erinnerungen erweckt. Ich glaube ich habe noch nie so offen darüber 'gesprochen'. Vielleicht, weil es weh tut oder es mich an viele Momente erinnert, die schön aber gleichzeitig mit Angst verbunden waren", schreibt Jana Ina zu dem Bild.

Jana Ina Zarrella erlebte eine Frühgeburt

Und weiter: "Dieses Bild wurde während der 2013 geschossen. Ich war da hochschwanger aber hatte noch viel Zeit vor mir. Unsere Tochter sollte Ende März zur Welt kommen. Aber irgendwie kam alles anders als erwartet. Fünf Tage nach diesem Event ist meine Fruchtblase geplatzt."

Acht Wochen zu früh erblickte die Tochter von Giovanni und das Licht der Welt. Für das Paar ein Schock. "Ich blieb sehr lang traumatisiert und wollte vielleicht deswegen nie ihren Namen verraten oder darüber sprechen. Ich wollte sie beschützen und ihr Zeit geben sich in dieser Welt wohl zu fühlen." An alle Mütter, die eine ähnliche Erfahrung machen mussten, hat Jana Ina eine Botschaft: "Ich denke an Euch und weiß ganz genau, was ihr durchmacht."

Die Zarrellas haben zwei Kinder, die sie komplett aus der Öffentlichkeit heraushalten. Ihr erstgeborener Sohn Gabriel Bruno ist inzwischen elf Jahre alt, den Namen ihrer Tochter (6) haben die beiden bis heute nicht verraten.