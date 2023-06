Jana Ina Zarrella: Baby Nr. 3

Die Kleine kam – genau wie schon ihr Bruder Gabriel – zu früh zur Welt. Volle zwei Monate vor dem errechneten Geburtstermin platzte die Fruchtblase, 36 Stunden später wurde das Minimädchen geboren. "Sie musste leider sofort zur Intensivstation. Ich habe mein Baby nach der Geburt nicht gehalten, sie durfte bei mir nicht bleiben und ich habe in den ersten Tagen sehr viel geweint", erinnert sich die Moderatorin an diese furchtbare Zeit. "Ich blieb sehr lange traumatisiert."

Ganze zwei Jahre konnte Jana Ina nicht über das Geschehene sprechen. Die schöne Showfrau zog sich zurück, hatte das Gefühl, als Mutter komplett versagt zu haben und schuld an den Frühgeburten ihrer Kinder zu sein.

"Ich habe mich die ganze Zeit gefragt: Was habe ich bloß falsch gemacht?", so die die gebürtige Brasilianerin. Vor einer dritten Schwangerschaft hätte sie deshalb zu große Angst gehabt. Immerhin: Heute spricht Jana Ina über ihre schlimmen Geburtserlebnisse, macht Frauen in ähnlichen Situationen Mut. "Ich denke an euch und weiß ganz genau, was ihr durchmacht. Seid umarmt! Ihr seid nicht alleine!"

Auch ihrer Tochter gehe es heute richtig gut, erzählt sie. "Sie ist ein großes, starkes, selbstbewusstes Mädchen. Ich bin so stolz auf sie."

