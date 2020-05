Jana Ina Zarrella: Bittere Tränen! So geht es ihr wirklich!

Oh je! So kennen wir Jana Ina Zarrella ja gar nicht...

Eigentlich ist für ihre lebensfrohe und lustige Art bekannt. Doch wie die Beauty nun berichtet, sieht es in ihr manchmal ganz anders aus...

Jana Ina versteckt ihre Traurigkeit

Wie das Model nun berichtet, ist dieses Jahr für sie alles andere als leicht. So musste sie im Januar den Verlust ihres geliebten Vaters verkraften. Via erklärt die : "Es ist so, dass das ja auch nicht so einfach ist. Ich habe meinen Papa im Januar verloren und meine Trauer verstecke ich ein bisschen auch, weil ich möchte nicht immer traurig sein." Definitiv intime Einblicke in Jana Inas Innerstes. Doch damit nicht genug...

Jana Ina verlor auch ihren Dackel Tyson

"Es gibt Tage, wo es mir so schlecht geht und ich muss so weinen. Tyson ist für mich wirklich mein Anfang in Deutschland. Also der erste, der da in meinem Leben war, der mich immer begleitet hat", berichtet Jana Ina weiter und ergänzt abschließend: "Tyson ist mit mir zu jedem Job gegangen. Der ist sogar mit mir nach Brasilien geflogen. Tyson war mit mir überall, wir waren wirklich ein gutes Team. Und auf einmal war mein Tyson nicht mehr da. Und damit klar zu kommen ist wirklich schwierig." Oh je! Bleibt somit nur zu hoffe, dass Jana Ina diese traurige Zeit bald hinter sich lassen kann...

