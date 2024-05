Jana Ina Zarrella: "Das macht mich so wütend!" Sie ist am Ende ihrer Kräfte

"Es tut mir leid, so ein Video zu teilen, aber nur so können wir etwas bewegen. Wenn einer von euch diese Frau oder diese Hunde erkennt: Bitte melden! Diese Frau muss angezeigt werden. Man muss es schaffen, diese Hunde von ihr wegzubekommen", teilt Jana Ina ihren Fans mit ernster Miene mit. "Solche Menschen haben Strafen verdient. Ich finde es so absurd, zu überlegen, dass tagtäglich so etwas passiert und man es meistens gar nicht mitbekommt. Umso dankbarer bin ich dafür, dass es Menschen gibt, die so etwas heimlich filmen und anonym weitergeben, in der Hoffnung, zu helfen."

Durch das Teilen des Videos hofft Jana Ina, die Frau zur Rechenschaft ziehen zu können. Und dabei verlässt sie sich auf die Hilfe ihrer Follower! Es wäre nicht das erste Mal, dass jemand durch einen Clip im Netz identifiziert wird. "Mittlerweile frage ich mich, was mit der Menschheit los ist und warum sie teilweise so grausam geworden ist. Sie sind anderen gegenüber rassistisch, sie misshandeln Tiere, sie wünschen anderen etwas Schlechtes, sie zerstören sich gegenseitig", klagt Jana Ina. "Das macht mich so wütend. Das ist wirklich schlimm!"