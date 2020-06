Jana Ina Zarrella: Den sexy Leo-Look einfach nachstylen

Das Jana Ina Zarrella eine echte Fashionista ist, ist absolut nichts Neues. Auch mit einem ihrer jüngsten Looks beweist die Beauty, dass sie einfach alles tragen kann. So teilt Jana Ina nun ein Foto mit ihren Fans, auf dem sie sich in ihrem angesagten Leo-Outfit präsentiert. Jana Ina trägt dabei ein schlichtes Leo-Shirt und kombiniert dazu einen sexy Minirock in Lederoptik. Knallrote Fingernägel und eine Leo-Sonnenbrille runden ihren Look perfekt ab. Das so ein Outfit von ihrer treuen Community nicht lange unkommentiert bleibt, ist klar...