Jana Ina Zarrella: Herzzerreißende Beichte! So schlecht geht es ihr wirklich

Am 14. März gab den Tod ihres Hundes Tyson bekannt. Obwohl die Moderatorin mit allen Mitteln versucht, wieder nach vorne zu blicken, ist die Trauer ihr ständiger Begleiter.

Jana Ina trauert um Tyson

In einem rührenden -Post richtet die 43-Jährige das Wort nun an ihren geliebten Tyson: „Seit August 2002 waren wir ein perfektes Team. Wir waren unzertrennlich. Du hast mich begleitet und getröstet. Du warst mein bester Freund, mein Anfang in Deutschland und mein längster Begleiter. Seit genau einem Monat ist nichts mehr wie es war. Das Loch in meiner Brust wird nicht kleiner und es tut nach wie vor weh. Du fehlst mir unendlich, Tyty!“

Von ihren Fans wird Jana Ina in dieser schwierigen Zeit tatkräftig unterstützt und erhält viele aufbauende Kommentare. Auch Promi-Kolleginnen wie und können den Schmerz nachvollziehen und muntern die dunkelhaarige Schönheit mit süßen Herzchen-Emojis auf. Hach!

