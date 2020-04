Jana Ina Zarrella: Ihr Power-Workout für einen knackigen Bikini-Body

Reddit this

Lust auf ein bisschen Sport in den eigenen vier Wänden? Dann ist das Power-Workout von Jana Ina Zarrella genau das Richtige für dich!

Um auch während der Corona-Krise fit zu bleiben, trainiert regelmäßig in ihren eigenen vier Wänden. Und weil das Training gleich viel mehr Spaß macht, wenn andere Leute mitmachen, sporteln die Fans der dunkelhaarigen Schönheit auf live mit!

Jana Inas Power-Workout

„Es gibt keine Ausrede - jeder kann schnell und überall trainieren“, findet Jana Ina. In ihrem neuesten Workout zeigt die 43-Jährige über 45 Minuten lang, wie man sich gekonnt in Form bringt und den Körper strafft. „Einfach mitmachen“, fordert sie ihre Follower auf.

Die regelmäßigen Fitness-Übungen mit der Moderatorin kommen bei den Fans super an. Kein Wunder: Die Türen vieler Fitnessstudios bleiben vorerst geschlossen. Da bietet es sich natürlich an, sich mit einem Home-Workout in Form zu bringen.

