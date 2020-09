Jana Ina Zarrella: Jaa, sie verkündet die Jubel-News!

Auch wenn Jana Ina eine echte Frohnatur ist, berichtete sie erst kürzlich, dass sie enorm unter den bestehenden Umständen leidet. So vermisste sie in ihrer Quarantäne nicht nur ihren Mann Giovanni und die Kinder, sie hatte ebenfalls Sehnsucht nach ihrer Mama und der restlichen Familie. Via Instagram erläuterte sie: "Was für eine blöde Zeit. Die Grenzen sind zu, ich habe keine Ahnung, wann ich meine Familie wieder sehen darf. Wie lange geht das ganze noch?" Doch jetzt die schöne Überraschung!