Jana Ina Zarrella: Jetzt zeigt sie ihr wahres Gesicht!

Es ist kein Geheimnis, dass viele Hass-Nachrichten im Internet bekommen. Während manche einen Weg gefunden haben, damit umzugehen, gibt es auch Menschen, die dem Druck nicht standhalten können. Auch bleibt vor Mobbing auf diversen Social-Media-Plattformen nicht verschont.

Jana Ina wehrt sich gegen Cyber-Mobbing

In ihrer -Story veröffentlicht die 43-Jährige einige der Kommentare und Beschimpfungen, mit denen sie tagtäglich leben muss. „Ich wollte euch zeigen, was bei Social-Media abgeht. Die Menschen haben leider den Respekt vor dem anderen verloren, sobald sie versteckt sind hinter einem Computer oder Handy“, erklärt sie. „Die fühlen sich stärker und schreiben, was sie wollen, ohne zu überlegen, ob sie andere verletzen oder wie es den anderen dabei geht, wenn sie so etwas lesen. Und das ist Cyber-Mobbing."

Während es löblich ist, dass Jana Ina Zarrella sich gegen Cyber-Mobbing ausspricht, fällt aufmerksamen Fans sicherlich auch auf, dass die dunkelhaarige Schönheit schon seit Wochen öffentlich über lacht. Die bösen Parodien, in denen den Sänger und seine Freundin durch den Kakao zieht, findet Jana Ina scheinbar völlig in Ordnung und kommentiert die Beiträge mit lachenden Emojis. Dass Michael und Laura durch den konstanten Hass verletzt werden, scheint ihr dabei nicht in den Sinn gekommen zu sein…

