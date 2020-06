Jana Ina Zarrella & Monica Ivancan: „Wir sind ganz normale Freundinnen! “

"Uns war gleich klar, wir sehen unterschiedlich aus, aber hatten direkt eine Wellenlänge. Wir hatten ein Hotelzimmer und irgendwann ist die Zwischentür offen geblieben. Die hat sich auch nie wieder verschlossen", schwärmt Monica. Und auch Jana Ina erzählt gegenüber ‚vip.de‘, was sie an Monica seither zu schätzen weiß. „Monica ist sehr direkt und manchmal knallhart, aber das braucht man auch von einer Freundin, dass sie ehrlich ist.“

„Das Allerwichtigste ist, mit Jana Ina kann ich immer lachen! Auch wenn wir manchmal Themen haben, die schwierig sind, müssen wir trotzdem lachen. Das ist das Schöne“, findet Monica. „Es gibt keine Freundin mit der ich so gut Gossip-Magazine ansehen kann und lästern kann, wie mit ihr. Man kann auch nicht mit jedem so lästern, wie wir es können“, so die Blondine. Aber die beiden stellen klar: Ihr Lästern sei selbstverständlich nur „Positives Lästern!“ Ganz normale Freundinnen eben!