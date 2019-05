Reddit this

Jana Ina Zarrella: So schön sah sie schon als Teenie aus

Jana Ina Zarrella sah schon als 14-Jährige sehr hübsch aus. Mit ihrer wilden 90er-Frisur ist das Model allerdings nicht ganz so zufrieden.

Keine Frage: gehört zu den schönsten Frauen der deutschen Fernsehlandschaft. Doch schon als Teenie war sie wirklich hübsch! Auf ihrer -Seite teilte die Brasilianerin nun ein Foto von sich, auf dem sie erst zarte 14 Jahre alt ist.

Jana Ina Zarrella: Teenie-Foto

Über ihren Stil kann sie heute allerdings nur noch lachen. "Ich mit 14. Ihr sollt unbedingt meine Frisur beachten. Damals war sowas in. Aber nur bis ich den Föhn meiner Mama entdeckt habe“, schreibt sie grinsend zu dem Schnappschuss.

Was heute als Styling-Sünde gelten würde, war in den 90ern ein absolutes Schönheitsideal. Doch auch mit wilden Locken sah Jana Ina schon in jungen Jahren absolut umwerfend aus.

Das finden auch Fans und Freunde! Bei dem Anblick des Fotos können selbst Lilly Becker, und sich nicht zurückhalten und hinterlassen begeistert Emojis unter dem Post ihrer Freundin. Wie süß!