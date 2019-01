Jana Ina Zarrella: So stolz zeigt sie ihren Babybauch!

Jana Ina und sind Deutschlands Vorzeige-Paar. Seit 12 Jahren sind die beiden verheiratet, haben zwei gemeinsame Kinder. Folgt jetzt Baby Nummer 3?

Jana Ina Zarella zeigt ihren Babybauch

Jana Ina postete jetzt einen Schnappschuss von sich mit kugelrunden Babybauch. Huch, haben wir etwa was verpasst! Nein, sie veröffentlichte im Rahmen der "10 Years Challenge" lediglich diese 10 Jahre alte Aufnahme und ein aktuelles Pärchen-Pic. "2008/2018 - so viel ist passiert...", schrieb sie zu ihrem Post. Ihre Fans waren hin und weg. "Ihr seid so ein wunderschönes Paar. Schön, dass ihr euch gefunden habt" und "Absolutes Traumpaar", lauteten nur einige der vielen positiven Kommentare.

Jana Ina Zarrella: "Man weiß nie, was passiert..."

Erst kürzlich sprach Jana Ina mit "InTouch Online" über das Geheimnis ihrer glücklichen Ehe. "Wir respektieren uns sehr und geben uns viel Freiraum, damit wir auch als Einzelperson wahrgenommen werden. Aber das Wichtigste ist Spaß. Wir lachen unglaublich viel miteinander", schwärmte sie.

Jana Ina Zarrella: So hält sie sich fit

Trotzdem kommt weiterer Nachwuchs momentan nicht in Frage: "Unsere Kinder sind mittlerweile in einem Alter, in dem sie viel selbstständiger werden. Man kann mit ihnen überall hinfliegen und schon ganz anders reden. Das ist ein neues Kapitel. Wir fühlen uns gerade komplett. Wir haben momentan nicht das Bedürfnis, dass noch ein Baby dazu kommen muss. Aber man weiß ja nie, was passiert…"