Jana Ina Zarrella: Trauriger Todesfall

Normalerweise hat immer ein Lächeln auf den Lippen. Doch momentan ist ihr überhaupt nicht zum Lachen zumute. Ein geliebter Mensch ist gestorben.

Traurige Worte auf Instagram

Auf veröffentlicht Jana Ina jetzt ein altes Bild von einem Mann und sich als Kind. Dazu schreibt sie: "Danke an alle, die an uns gedacht und mir geschrieben haben. Die Liebe bleibt. Die Zeit heilt den Schmerz." Wer der Mann auf dem Foto ist, verrät Jana Ina allerdings nicht.

Jana Ina Zarrella: "Die Liebe bleibt"

Schon am Wochenende versetzte Jana Ina ihre Fans in große Sorge. Sie postete die Worte "Die Liebe bliebt" vor einem roten Hintergrund. Viele vermuteten, dass ihr geliebter Dackel Tyson gestorben ist. Doch wenig später klärte sie auf: "Tyson geht es gut". Im gleichen Atemzug offenbarte die Moderatorin jedoch, dass ein geliebter Mensch von ihr gegangen ist. "Ich bin jetzt für eine Weile weg. Danke für euer Verständnis und euren Respekt in diesem schwierigen Moment." Wir wünschen Jana Ina in dieser harten Zeit viel Kraft!

