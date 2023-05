Jana Ina Zarrella: Trennungsbeichte! "Ich habe wirklich Tage nur geweint."

Bei "Prominent" packt Jana Ina Zarrella über die bittere Trennung aus - wegen der sogar Tränen fließen.

"Ich habe Produktionen im Ausland gehabt, wo ich dann während der Pandemie drei Wochen da durchgehend bleiben musste und nicht nach Hause durfte. Und ich habe wirklich manchmal Tage nur geweint, weil ich so dachte: Ja, ich bin glücklich, ich liebe meinen Job, aber ich liebe viel mehr meine Familie. Und deswegen sind wir auch so happy", so der TV-Star. Familie steht für sie eben immer an erster Stelle. Doch zum Glück geht jeder Job irgendwann zu Ende und dann kann Jana Ina ihre Liebsten immer wieder in die Arme schließen.

