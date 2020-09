Jana Ina Zarrella: Überraschende Baby-News von der "Love Island"-Moderatorin!

Langeweile kommt deswegen aber noch lange nicht auf! Erst kürzlich adoptierten Jana Ina und Giovanni einen süßen Hund. "Mein Name ist Cici - oder genauer gesagt Cipoletta Zarrella. Ich müsste so ungefähr ein halbes Jahr alt sein und wurde in Ungarn geboren. Dort kam ich in ein Tierheim. Wieso das geschehen ist? Hm - weiß ich gar nicht so genau. Auf jeden Fall haben mich vor wenigen Wochen die Schutzengel vom Tierheim Köln-Dellbrück gerettet" schrieben sie vor kurzem zu Bildern ihres neuen Familienmitgliedes. "Irgendwann kamen die Zarrellas vorbei und ich dachte mir: Hey - die sind laut, herzlich und lustig - genau wie ich! Also habe ich mir die ausgesucht."