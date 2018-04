Jana Ina Zarrella verrät ihr Figur-Geheimnis!

Ein Schokohase hier, ein süßes Ei da - zu Ostern wird fleißig genascht. Da macht auch Jana Ina Zarrella keine Ausnahme! Trotzdem hat Zweifach-Mama eine Figur zum neidischwerden! Doch wie macht sie das? inTouch Online hat sie ihr Figur-Geheimnis verraten!

Jana Ina Zarrella: "Ich bin auch noch nie ein Fan von Sport gewesen..."

inTouch Online traf Jana Ina Zarrella beim Milka-Osterbrunch in Hamburg. Dort sprach die schöne Brasilianerin Klartext! Das Zaubertwort zur Traumfigur? "Trainieren! Ich bin auch noch nie ein Fan von Sport gewesen, dass hat sich aber seit fünf Jahren komplett verändert! Wir müssen einfach irgendetwas finden, dass Spaß macht. Ich habe für mich Pilates, Yoga und andere simple Übungen mit eigenem Körpergewicht gefunden, die ich überall machen kann", gesteht Jana Ina Zarrella offen.

Wenn Sport Spaß macht, dann bleibt man auch dran. Das weiß Jana Ina Zarrella aus eigener Erfahrung. "Es ist einfach, macht Spaß und man muss sie nicht stundenlang machen. Ich habe das für mich entdeckt und mache es immer, irgendwann gehört es einfach zum Alltag. Sobald er Körper einen Rhythmus hat und die Maschine funktioniert, können wir uns alles erlauben", so die Beauty weiter.

Jana Ina Zarella ist eine Naschkatze!

Denn verzichten möchte Jana Ina Zarrella nicht! Dafür liebt sie Schokolade und Co. einfach zu sehr. "Ich könnte nie sagen: Heute nur ein Stück Schokolade und nicht zwei! Nein, ich esse was ich möchte, aber ich mache was dafür." Doch das Model gibt auch zu: "Es muss eine Balance geben. Ich esse zum Frühstück nicht Burger und Pommes, abends noch eine Pizza und danach Schokohasen. Wir essen relativ gesund."