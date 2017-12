Jana Ina Zarrella: Wieder schwanger?

Süße Baby-News aus dem Hause Zarrella? Jana Ina (41) und Giovanni Zarrella (39) sind bereits glückliche Eltern von zwei Kindern. Ihr Sohn ist neun, ihre Tochter vier Jahre alt. Genau der richtige Zeitpunkt, um an Baby Nummer drei zu denken.

Jana Ina und Giovanni Zarrella standen kurz vorm Ehe-Aus!

Und wenn man sich das Instagram-Profil der Zweifach-Mama mal genau anschaut, scheint es, als würden auch Jana Ina und Giovanni Zarrella das so sehen...

Ist Jana Ina also wieder schwanger? Einige Anzeichen sprechen dafür: Auf verdächtig vielen Fotos auf ihrem Profil in dem sozialen Netzwerk hält sich die 41-Jährige entweder ihre Hand oder einen anderen Gegenstand vor den Bauch.

Jana Ina Zarrellas Fans fragen, ob sie schwanger ist

Auch die Fans der Moderatorin fragen bereits nach: "Schwanger?", kommentiert ein Fan unter einem Bild von Jana Ina Zarrella. Der Grund: Darauf hat sie einen vermeintlich eindeutigen Hinweis auf ihr erneutes Baby-Glück versteckt. Sie trägt einen roten Pullover mit dem französichen Wort "Bébé", was auf deutsch "Baby" bedeutet. All ihre Freundinnen um sie herum tragen jedoch ein weißes Shirt, auf dem - ebenfalls auf französisch - "Je t`aime", also "Ich liebe dich", steht.

Jana Ina Zarrella: "Nein, ich bin nicht schwanger"

Der Schnappschuss sieht verdächtig nach Baby-Party aus... Nachdem immer mehr ihrer Fans Jana Ina fragen, ob sie schwanger sei, räumt sie mit einem erneuten Foto der Party die Gerüchte beiseite: "Nein, ich bin nicht schwanger", schreibt die 41-Jährige auf Instagram.

Die Feier scheint eine Überraschung ihres Mannes Giovanni und ihrer engsten Freundinnen gewesen zu sein. Die Motto-Shirts erklärt Jana Ina Zarrella in ihren Posts allerdings nicht...

Das bleibt ihr süßes Geheimnis. Und vielleicht hat sie ja doch noch ein weiteres...