Jana Ina Zarrella zeigt ihren Babybauch!

Seit Wochen spekulieren die Fans von Jana Ina Zarrella, ob die 41-Jährige ein drittes Kind erwartet. Jetzt zeigte sich die Frau von Sänger Giovanni Zarrella mit Babybauch!

Jana Ina Zarrella schwärmt von ihrer Schwangerschaft!

Auf Instagram postete Jana Ina das Murmel-Foto von sich. Schnell wird jedoch klar: Das Bild ist eher eine Erinnerung als eine heiße Neuigkeit: "Vor genau 5 Jahren hatte ich meinen letzten Tag als Schwangere. Ich hätte nie gedacht, dass unsere Prinzessin an dem Tag kommen würde. Ja, sie kam früher als wir dachten. Aber ab dem Moment, wo sie da war, erfüllte sie unser Leben mit Liebe und Wärme", schreibt Jana Ina zu dem Post.

Jana Ina Zarrella: "Schwanger zu sein ist ein Segen!"

Mit dem Foto erinnert sich das Model also an die Geburt ihrer Tochter zurück, die am Montag ihren fünften Geburtstag feierte. "Sie und ihr Bruder sind die schönsten Geschenke unseres Lebens. Schwanger zu sein ist ein Segen! Ein Kind zu bekommen ein Geschenk Gottes. Heute sage ich nur DANKE - Danke, dass ich zweimal schwanger wurde und zwei gesunde Kinder habe. Danke, dass ich Eure Mutter sein darf, meine Babys. Ihr seid der Sinn meines Lebens!", schreibt Jana Ina weiter.

Jana Ina Zarrella: Eine andere Frau bringt ihre Ehe in Gefahr

Außerdem bedankt sie sich noch bei ihrem Mann Giovanni. Jana Inas Fans freuen sich riesig über den intimen Post, machen ihr Komplimente für das hübsche Schwangerschafts-Foto und für die emotionalen Worte an ihre Familie. Und wer weiß, bei so viel Liebe wächst ihre Family ja vielleicht noch. Ihre Anhänger wären sicher völlig aus dem Häuschen, wenn Jana Ina Zarrella sie bald mit einem aktuellen Baby-Kugel-Bild überraschen würde!