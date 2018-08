Jana Pallaske: Traurige Magersucht-Beichte

Jana Pallaske ist Kandidatin bei "Global Gladiators". In der -Show hat die Schauspielerin ein trauriges Geständnis gemacht.

In ihrer Jugend litt sie an heftigen Essstörungen, wie sie jetzt gestand. "Ich bin mit Essen ziemlich speziell, weil ich hatte so starkes Untergewicht, dass ich nicht mehr laufen konnte und nur noch so vor mich hinvegetierte", sagt sie über die damalige Situation.

In die Magersucht ist sie gerutscht, nachdem ihre Mutter viel unterwegs war und sie auf sich alleine gestellt war. "Ich hatte damals aber einfach nicht gelernt, zu sagen 'ich brauche Hilfe'. [...] Und dann habe ich halt irgendwie aufgehört zu essen", sagt Jana Pallaske.

Jana Pallaske starb fast an Magersucht

Sie hatte sich so weit runter gehungert, dass sie sogar bald starb. "Ich hatte dieses Nahtoderlebnis, dass es wirklich so war, dass ich 40 Kilo gewogen habe. Ich bin weggedriftet, habe das Bewusstsein verloren und habe dann geschnallt 'okay, ich sterbe'. In dem Moment war es glasklar: 'Das ist mein Leben, es ist mein Geschenk und damit auch meine Verantwortung'", so Jana Pallaske.