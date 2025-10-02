Jane Goodall ist tot: Bewegende Worte bei letzten Auftritten

Bis zuletzt blieb Jane Goodall weltweit aktiv im Einsatz für Klima- und Artenschutz. Noch im Herbst 2024 besuchte sie die Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde, wo sie einen Baum pflanzte – ein Symbol der Hoffnung für die Zukunft und der Anerkennung für den weltweit einmaligen nachhaltigen Studiengang „Sozialökologisches Waldmanagement“. Bei diesem öffentlichen Auftritt sprach sie eindringlich über ihre drängendsten Sorgen: „Wir haben eine Menge Intelligenz in unseren Köpfen, und wir müssen zusammenkommen und versuchen, Wege zu finden, wie wir den Klimawandel und den Verlust der Artenvielfalt verlangsamen können. Und es braucht jeden Einzelnen von uns, der seinen Beitrag leistet“, mahnte sie.