Jane Goodall ist tot: Bewegende Worte bei letzten Auftritten
Die weltberühmte Primaten-Forscherin Jane Goodall ist mit 91 Jahren gestorben. Ihre letzten Worte bleiben in Erinnerung.
© IMAGO / NurPhoto
Die Welt nimmt Abschied von einer der bedeutendsten Wissenschaftlerinnen und Naturschützerinnen unserer Zeit: Jane Goodall ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Wie das Jane-Goodall-Institut am Mittwoch bekannt gab, starb die britische Primaten-Forscherin und Umweltaktivistin eines natürlichen Todes während einer Vortragsreise im US-Bundesstaat Kalifornien.
Mit ihr verliert die Menschheit eine Forscherin, deren Entdeckungen die Wissenschaft grundlegend verändert haben. In der offiziellen Mitteilung heißt es: „Dr. Goodalls Entdeckungen als Ethologin haben die Wissenschaft revolutioniert und sie war eine rastlose Befürworterin für den Schutz und die Wiederherstellung der Umwelt.“
Revolution in der Primatenforschung und Durchbruch für den Artenschutz
Jane Goodall verbrachte jahrzehntelang unermüdliche Feldarbeit im afrikanischen Dschungel, wo sie das Verhalten von Schimpansen aus nächster Nähe erforschte. Zu ihren bahnbrechenden Erkenntnissen zählt, dass Schimpansen individuelle Persönlichkeiten haben, Werkzeuge herstellen, Gefühle zeigen und miteinander kommunizieren – ein Wissen, das unser Verständnis von Tieren und letztlich auch von uns selbst wesentlich erweiterte.
Trotz Skepsis aus Fachkreisen, weil Goodall nie ein klassisches Studium absolviert hatte, konnten ihre Beobachtungen überzeugen. Sie erhielt eine Ausnahmegenehmigung zur Promotion an der Universität Cambridge und promovierte dort 1965. Dieser Werdegang und ihre leidenschaftliche Forscherpersönlichkeit inspirieren bis heute Generationen junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.
Unermüdliches Engagement bis ins hohe Alter
Bis zuletzt blieb Jane Goodall weltweit aktiv im Einsatz für Klima- und Artenschutz. Noch im Herbst 2024 besuchte sie die Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde, wo sie einen Baum pflanzte – ein Symbol der Hoffnung für die Zukunft und der Anerkennung für den weltweit einmaligen nachhaltigen Studiengang „Sozialökologisches Waldmanagement“. Bei diesem öffentlichen Auftritt sprach sie eindringlich über ihre drängendsten Sorgen: „Wir haben eine Menge Intelligenz in unseren Köpfen, und wir müssen zusammenkommen und versuchen, Wege zu finden, wie wir den Klimawandel und den Verlust der Artenvielfalt verlangsamen können. Und es braucht jeden Einzelnen von uns, der seinen Beitrag leistet“, mahnte sie.
Letzte Stationen einer beeindruckenden Lebensreise
Eigentlich hätte Jane Goodall am 3. Oktober in Los Angeles ihre Lebensreise Revue passieren lassen sollen, bevor sie am 7. Oktober nach Washington DC weitergereist wäre. Ihre Vortragsreisen standen immer im Zeichen von Aufklärung, Inspiration und Hoffnung. Dabei hat sie zahllose Menschen weltweit motiviert, sich für Tiere, Umwelt und Nachhaltigkeit einzusetzen.
Vermächtnis einer Pionierin
Mit Jane Goodall endet ein bedeutendes Kapitel der Wissenschafts- und Umweltgeschichte. Ihr unerbittlicher Einsatz für den Naturschutz und ihre Fähigkeit, mit Wissen und Herz die Welt zu verändern, werden unvergessen bleiben. Jane Goodalls Leidenschaft für Tiere, Natur und Menschen wird als bleibende Erinnerung weiterleben – und hoffentlich viele Nachfolger finden.
Die Welt trauert um eine einzigartige Frau, deren Leben und Wirken unzählige Menschen inspiriert hat. Ihr Vermächtnis bleibt – und mahnt, dass es auf jeden einzelnen ankommt, wenn wir die Erde für kommende Generationen bewahren wollen.