Jane Seymour: Billig, da steht sie drauf

Quinn"-Schauspielerin hat kein Problem damit nachgemachte Kleider zu tragen und führt damit sogar oft Modeexperten in die Irre. Seymour im Interview: "Das Kleid, das ich gerade trage, ist von einer der billigsten Marken in Amerika. Sie haben es von (dem französischen Designer) Roland Mouret kopiert. Ich muss oft lachen, wenn ich auf dem roten Teppich in einer Kopie stehe während Michelle Pfeiffer das Original trägt. Meins kostet 10 mal weniger und ich lande trotzdem auf der Liste der 10 bestangezogenen Frauen." © WENN