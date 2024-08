Janina Reimann in Angst: Die Lage spitzt sich zu! "Man kann den Rauch riechen"

Hier wird klar: Die Angst der Zweifach-Mama ist nicht unbegründet. Da bleibt Janina Reimann scheinbar nur eines übrig – zu Hause ausharren. In ihrer Story heißt es in einer weiteren Slide: "Für uns geht's heute erstmal nicht mehr nach draußen, man kann den Rauch riechen." Für die Familie rund um die Auswanderer-Tochter jedoch nicht das erste Mal. In ihrem Podcast "Unter uns Moms" berichtete sie bereits von einem Feuer in ihrer Nähe, bei dem sie "tagelang" nicht nach draußen konnten.

Auweia, dann bleibt nur zu hoffen, dass sich die Familie von Janina Reimann diesmal nicht ganz so lange in ihrem Haus verschanzen muss und die Feuer schnell gelöscht werden könne, bevor sie sich in ihre Richtung ausbreiten können.

