Janina Reimann in Angst: Sie bereitet ihre Kinder für den Ernstfall vor

Beim Thema "Feuer" versteht Janina Reimann keinen Spaß. In ihrem Podcast "Unter uns Moms" berichtete die Tochter der Kult-Auswanderer Manu und Konny Reimann (68) bereits von einem Brand in ihrer Nachbarschaft: "So ein großes Feuer. Das war für uns weit genug weg, aber der ganze Rauch ... Tagelang konnten wir das Haus nicht verlassen". Selbst von einem Brand getroffen zu werden, scheint für die Zweifach-Mama eine wiederkehrende Angst zu sein. Wie sie nun in ihrer Instagram-Story verriet, bereitet sie ihre Kinder, vor allem Sohn Charlie, jetzt nämlich bereits auf den Ernstfall vor.

"Wir sprechen in letzter Zeit viel über 'was machst du wenn...?' mit Charlie. Eins davon ist, was er machen soll, sollte es mal ein Feuer geben, und wir können aus welchen Gründen auch immer nicht helfen. Heute haben wir geübt, wie er an den Knopf drankommt, der das Garagentor aufmacht", berichtet Janina Reimann stolz in ihrer Story und zeigt den 5-Jährigen dabei, wie er das Gelernte in die Tat umsetzt. Bleibt nur zu hoffen, dass er nie auf diese neu-gelernten Fähigkeiten zugreifen muss und die Familie weiterhin von Bränden im und ums Haus verschont bleiben. Doch im Ernstfall ist die Familie vorbereitet!

Wie viel Geld Manuela und Konny Reimann wirklich auf der hohen Kante haben, erfährst du im Video: