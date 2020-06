Janina Uhse: GZSZ-Star ist wieder Single

und ihr Freund Ramin sind seit sechs Jahren zusammen. Doch nun ist alles vorbei, denn das Paar hat sich getrennt!

Seit 2008 ist Janina Uhse als Jasmin Flemming bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ zu sehen. Über ihre Schauspiel-Kollegin Anne Menden haben sich der Soap-Star und ihr Freund damals kennengelernt. Bereits vor mehreren Wochen soll sich das Paar getrennt haben, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. Über den Trennungsgrund ist bisher nichts bekannt.

„Sie ist fein mit ihrem neuen Leben, hat nach der Trennung eine tolle Figur bekommen und konzentriert sich nun auf ihre Karriere“, sagte ein Freund dem Blatt.

Derzeit ist Janina Uhse im Urlaub in Mexiko – und zwar allein. Zwar scheint es im Privatleben von Janina Uhse derzeit turbulent zuzugehen, aber umso besser läuft es in ihrer Karriere: Neben GZSZ ist spielt die Schauspielerin in dem Kinofilm „Don’t believe The Hype“ von Til Schweiger mit.