Janina Uhse: Hochzeits-Sensation!

Wundervolle Neuigkeiten von !

So regelmäßig sich die frühere Soap-Darstellerin auch vor der Kamera zeigt, so streng hielt die 30-Jährige ihr Privatleben stets unter Verschluss.

Umso überraschender kommen jetzt diese Einblicke in ihr Liebesglück: Janina Uhse offenbart, dass sie seit Kurzem unter der Haube ist!

Strahlende Braut: Janina Uhse zeigt Bilder von ihrem romantischen Ja-Wort

Auf ihrem Instagram-Account teilte Janina Uhse die großartigen Neuigkeiten mit ihren Followern und erklärte mit einem roten Herzchen und dem Hashtag #yes überglücklich:

"Jeder Tag mit Dir ist ein guter Tag 5.10.19".

Zur Freude der überraschten Fans postete die GZSZ- dazu noch einige ausgewählte Schnappschüsse von ihrem großen Tag, den das frischangetraute Ehepaar scheinbar in Italien zelebrierte: In einem weißen Kleid mit hohem Beinschlitz und Spaghettiträgern strahlt die Braut in die Kamera, während ein anderes Bild sogar Einblicke in die Trauung selbst gibt.

Klar, dass bei dieser süßen Überraschung auch die Fans ganz aus dem Häuschen sind und ihrem Idol gleich reihenweise gratulieren!