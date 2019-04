Janina Uhse: Jetzt lässt sie die süße Bombe platzen!

Janina Uhse ist überglücklich! Warum? Das verriet die Schauspielerin jetzt ihren Fans bei .

Janina Uhse: "Was soll die Heimlichtuerei?"

Janina postete ein Bild von sich am Strand, auf dem sie freudestrahlend in die Kamera lächelt. "Was soll die Heimlichtuerei? Ich hau es jetzt raus...", kündigte sie an. "Ich mache ein Buch! Seit über einem halben Jahr arbeite ich nun schon mit meinen wundervollen Freunden an einem Herzensprojekt - meinem ersten eigenen Kochbuch."

Ab jetzt will Janina ihre Follower komplett am Entstehungsprozess teilhaben lassen. Im September oder Oktober soll ihr Werk dann voraussichtlich auf den Markt kommen. "Freue mich so sehr, dieses Werk ganz bald in den Händen halten zu können", schrieb sie.

GZSZ-Janina Uhse: Die Haare sind ab!

Sensationelle Ankündigung begeistert die Fans

Ihren Fans sind völlig aus dem Häuschen. "Wunderbar, da freue ich mich jetzt schon drauf. Bisher hat‘s noch kein Kochbuch zu mir nach Hause geschafft, das wird eine Premiere geben", kommentierte ein Follower. Ein anderer ließ sie wissen: "Fantastische Neuigkeiten! Ich hatte so sehr gehofft, dass du irgendwann ein eigenes Kochbuch auf den Markt bringst! So, so schön! Ich freue mich schon sehr und bin ganz gespannt!"