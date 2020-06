Janina Uhse: Verlässt sie GZSZ?

ist auf dem mega Erfolgskurs. Nachdem sie schon letztes Jahr stolz verkündete, dass sie in dem von Superstar Til Schweiger (52) produziertem Film "Cro - Don't believe the Hype" mitspielen wird, hat sie jetzt auch einen Werbedeal an Land gezogen.

Sie ist die erste deutsche Markenbotschafterin für die französische Marke Lancôme.

Nicht der erste Erfolg außerhalb vom Serienset! Sie hat ihren eigenen Youtube Channel, arbeitet als Markenbotschafterin für die Unterwäschemarke Triumph und kuschelte gerade mit Hollywood-Star Gerard Butler (46)! Für Janina läuft es gerade richtig rund. Da stellt sich doch die Frage, ob die schöne Brünette ihren Job bei GZSZ nicht vielleicht doch bald an den Nagel hängt!