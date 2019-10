Janine Pink: Andere Frauen sollen sie vor Tobi Wegener warnen

Reddit this

Schock für alle Fans von Janine und Tobias Wegener!

Sie galten als absolutes Traumpärchen von "Promi " - doch mittlerweile soll es in ihrer Beziehung mehr als gekracht haben.

Nachdem sich Janine Pink vor wenigen Tagen bereits mit einem Liebeskummer-Statement an ihre Fans wendete, legt Container-Kollegin Ginger Costello-Wollersheim jetzt noch eine Schippe drauf...

Ginger Costello-Wollersheim veröffentlicht Nachrichten: Andere Frauen warnen Janine scheinbar vor Tobi Wegner

In ihrer -Story veröffentlichte die Ehefrau von Bert Wollersheim private Nachrichten, die unterschiedliche Frauen an Janine Pink gesendet haben sollen.

In den Statements, die die PBB-Gewinnerin offenbar per Screenshot mit Container-Freundin Ginger geteilt hatte, warnen die Verfasserinnen Janine, dass Freund Tobias Wegener angeblich mit anderen Frauen in Kontakt stehen würde und es mit ihr nicht wirklich ernst meine.

Ernste Anschuldigungen, zu denen sich weder der ehemalige " "-Kandidat noch seine derzeitige Freundin bisher äußern wollten...