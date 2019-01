Die Produktionsfirma filmpool beginnt offenbar in den nächsten Wochen mit den Dreharbeiten für die neue Serie „Leben.Lieben.Leipzig“. „Wir entwickeln derzeit ein neues Projekt am Standort Leipzig“, erklärte ein Sendersprecher in der „Bild“-Zeitung.

Janine Pink in der Hauptrolle

Eine Hauptrolle hat wohl offenbar auch Janine ergattert. Die „sexiest Sächsin“ war schon bei „ “ zu sehen. Gleichzeitig arbeitet sie auch weiterhin an „Princess of Leipzig“. „Die Zuschauer können gespannt sein, was demnächst aus Leipzig über den Bildschirm flimmern wird...“, sagt das Trash-Girl in der „Bild“.

Wann „leben.Lieben-Leipzig“ ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt. Auch über den Sendeplatz gibt es noch keine Details – es ist aber gut möglich, dass die Serie auf dem 17 Uhr-Sendeplatz gezeigt wird, wo II schon andere Serien getestet hat.