Janine Pink & Tobi Wegener: Baby-Hammer!

Reddit this

Einmal Liebe im Turbogang, bitte! Für Janine und Tobi Wegener kann es momentan gar nicht schnell genug gehen. Nachdem sich die beiden bei "Promi Big Brother" kennenlernten, planen sie schon den nächsten Schritt...

Ziehen Janine und Tobi zusammen?

Tobi und Janine denken sogar schon ans Zusammenziehen. Denn sie wohnt in Leipzig, er in Essen. "Wir gucken jetzt erst mal, wie alles läuft, aber an sich würde da nichts im Wege stehen", erklärt Tobi im Interview mit der "BILD"-Zeitung. Und auch Janine ist nicht abgeneigt. "Irgendwann muss das dann ja auf jeden Fall passieren, weil eine Fernbeziehung ja auf Dauer auch nicht schön ist."

Janine Pink & Tobi Wegener: Überraschende Enthüllung nach ihrem "PBB"-Sieg!

Janine Pink: "Tobi wäre ein guter Papa"

Doch damit nicht genug! Janine will unbedingt eine Familie gründen. Auf die Frage, ob sie sich Kinder wünscht, antwortet sie: "Auf jeden Fall! Erst mal eins, das reicht. Ich denke auch, Tobi wäre ein guter Papa. Er hatte ja keinen. Und die werden meistens die besten Väter, weil die es besser machen wollen."

Doch bevor die Turteltauben die Nachwuchsplanung in Angriff nehmen, gönnen sie sich eine Auszeit zu zweit. "Wir gehen gemeinsam hier weg ‑ und machen erst mal Urlaub. Den brauchen wir jetzt auch." Vielleicht kommen sie ja mit einer süßen Neuigkeit im Gepäck wieder zurück...

Ist es bei Michael Wendlers Freundin Laura etwa schon soweit? Diese Bilder sorgen für Schwangerschafts-Spekulationen: