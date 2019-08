Janine Pink & Tobi Wegener: Fake-Skandal! Spielen sie allen etwas vor?

Zwischen Janine und Tobi Wegener sprühen im "Promi "-Container die Funken! Die beiden können die Finger nicht voneinander lassen. Kürzlich kam es sogar zum ersten Kuss. "Ich weiß, dass das auch draußen funktionieren würde. Von meiner Seite aus auf jeden Fall", schwärmte Janine. Doch ist das wirklich die Wahrheit?

Fiese Anschuldigungen von den anderen Kandidaten

Denn einige Mitbewohner kaufen den beiden die Liebes-Show nicht ab. Besonders Janine bekam ihr Fett in der Sendung weg. "Ich mag Tobi. Er ist echt ein ehrlicher Junge. Ich habe mir so meine Gedanken über Janine gemacht. Ich habe das Gefühl, dass ich mit Janine kein Gespräch aufbauen kann. Sie ist eine Sprücheklopferin, aber in die Tiefe sind unsere Gespräche bisher noch nicht gegangen", gab Theresia Fischer zu. Auch Lilo von Kiesenwetter schloss sich der Meinung an: "Sie ist auch nicht meine Favoritin." An eine echte Liebe glauben die beiden nicht. "Ich weiß nicht, ob er mit ihr rumturtelt, weil niemand anderes da ist...", erklärte Theresia.

Ginger Costello-Wollersheim: Baby-Hammer bei "PBB"! Ist sie schwanger?

Zlatko zog ebenfalls über die beiden Turteltauben her. "Das ist ein Bullshit in Love. Die sollen machen, was sie wollen, aber ich glaube an sowas nicht. Wenn ich den Partner meines Lebens suche, brauche ich nicht bei Big Brother mitmachen", ätzte er.

Natascha Beil: "Er wirkt auf mich nicht verliebt"

Auch Tobis Ex Natascha Beil, die er bei " " kennenlernte, ist skeptisch. "Sie ist gar nicht sein Typ. Er hatte sonst immer Blondinen. Außerdem geht das für seine Verhältnisse viel zu schnell. Ich kenne Tobi so, dass er viel Zeit braucht, um sich anzunähern", sagte sie gegenüber der "BILD"-Zeitung. "Er wirkt auf mich einfach nicht verliebt." Ob die Vorwürfe berechtigt sind? Das wissen Janine und Tobi wohl nur selbst...

Masturbations-Skandal bei " "! Die pikanten Details erfahrt ihr im Video: