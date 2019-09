Janine Pink & Tobi Wegener: Liebes-Aus nach 5 Wochen?

Reddit this

Ihre Liebesgeschichte verfolgte ganz Deutschland! Janine und Tobi Wegener lernten sich im "Promi Big Brother"-Container kennen - und lieben. "Es fühlt sich sehr, sehr schön an", schwärmte Janine in der Sendung. Doch mittlerweile scheinen die Schmetterlinge im Bauch, wieder verflogen zu sein...

Fan: "Hat Tobi dir jetzt doch das Herz gebrochen?"

Erst kürzlich waren sie im gemeinsamen Liebesurlaub, doch seitdem gibt es von dem Pärchen auf Socia Media kein Lebenszeichen mehr. Die Fans vermuten bereits das Liebes-Aus. "Seid ihr getrennt? Hat Tobi dir jetzt doch das Herz gebrochen?“, hakte beispielweise ein Follower nach.

Janine Pink & Tobi Wegener: Überraschende Enthüllung nach ihrem "PBB"-Sieg!

Doch damit nicht genug! Janines " "-Kollege Danny Liedtke schrieb auf seinem Account: "In einer Welt, in der Fame und Geld mehr zählt als Liebe und Treue, bleibe ich lieber Single." Woraufhin Janine "Wahre Worte" kommentierte. Etwa weil es mit Tobi kriselt oder womöglich sogar Schluss ist?

Das sagen Janine Pink und Tobi Wegener zu den Gerüchten

Die "BILD"-Zeitung hakte bei beiden nach. "Keine Ahnung was ich euch jetzt sagen soll! Ich weiß leider selbst seit einigen Tagen nicht mehr was Sache ist", gab Janine zu. Und auch Tobi äußerte sich: "Janine und ich klären dieses Thema erstmal ." Lässt sich nur hoffen, dass sie ihre Probleme nochmal in den Griff bekommen...

