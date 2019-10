Janine Pink & Tobi Wegener: Trennung? Jetzt kommt alles raus!

Seit Tagen brodelt die Gerüchteküche! Sind Janine Pink und Tobi Wegener getrennt? Nach dem gemeinsamen Liebesurlaub herrscht zwischen den beiden Funkstille. Bei den Fans läuteten sofort die Alarmglocken. "Keine Ahnung was ich euch jetzt sagen soll! Ich weiß leider selbst seit einigen Tagen nicht mehr was Sache ist", gab sie wenig später im Interview mit "BILD" zu. Doch offiziell bestätigen wollte die "Promi "- Gewinnerin die Trennung nicht...

Janine Pink: "Mir geht es momentan wirklich nicht berauschend"

Auf lässt Janine jetzt ihren Gefühlen freien Lauf. "Mir geht es momentan wirklich nicht berauschend", schreibt sie in ihrer Instagram-Story. "Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, dass ich im Moment Zeit für mich brauche, um alles zu verarbeiten." Dahinter setzt sie in gebrochenes Herz. Bestätigt sie damit etwa die Trennung von Tobi?

Diese emotionalen Worte richtete Janine an ihre Fans Foto: Instagram/ janinepinkofficial

War DAS der Trennungsgrund?

Die Fans sind sich jedenfalls sicher - und spekulieren bereits über die Gründe für das Liebes-Aus. "Vielleicht tickt die Babyuhr auch etwas zu laut. Männer brauchen Zeit", munkelt ein Follower.

Jetzt meldet sich auch " "-Kollegin Ginger Costello-Wollersheim zu Wort. Sie stellt ganz klar Tobi als Schuldigen da. "Ich habe mit Janine telefoniert und was sie mir da erzählt hat, konnte ich echt zuerst nicht glauben", schreibt sie auf Instagram. "Ich hoffe, dass Tobi mal dasselbe passiert wie das, was er mit ihr gemacht hat. So behandelt man einfach keine Menschen, sorry." Was genau der " "-Schnuckel Janine angetan hat? Unklar...

