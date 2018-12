Janni Höhnscheid & Peer Kusmagk: Darum heirateten sie ohne Familie

Ach wie romantisch!

Im Jahr 2016 lernten sich Janni Höhnscheid und Peer Kusmagk bei " " ganz hüllenlos kennen - dann ging für das Pärchen alles ganz schnell!

Nachdem sich die Surferin und der Schauspieler verliebt hatten, gaben sie sich im vergangenen Jahr still und leise standesamtlich das Ja-Wort und machten ihr Familienglück mit der Geburt von Söhnchen Emil Ocean perfekt.

Im schworen sich die Turteltauben zum zweiten Mal in einer romantischen Zeremonie ewige Treue - warum das ganz ohen Familie und Freunde geschah, erklärte Janni Höhnscheid jetzt auf !

Deshalb heirateten Janni Höhnscheit & Peer ohne Freunde und Familie

In einem langen Post schwelgt die doppelte Braut in Erinnerungen an ihre romantische busshistische Hochzeits-Zeremonie am am Strand von Heiligenhafen und erklärt ihre Entscheidung, diesen Moment nur mit Ehemann Peer und Söhnchen Emil Ocean und Jannis Schwester Sonni zu teilen:

"Wir haben lange darüber nachgedacht, mit wem wir diesen besonderen Moment, in dem unsere Liebe im Mittelpunkt stehen soll, verbringen wollen", so Janni nachdenklich.

Nachdem sie sich an alle Feste und Hochzeiten, die sie als Gäste besucht hatten, zurückerinnert hatten, sei schließlich die Entscheidung gefallen:

"Irgendwann sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass - so sehr wir unsere riesige und bunte Familie auch lieben - wir beide uns eigentlich komplett genügen für den Moment", so Janni weiter.

"Keine Ablenkungen, keine Erwartungen, keine Sitzordnung, Einladungen, Dresscodes, oder Reden, keine Geschenke. Keine grummeligen Gesichter, weil wir schon vor Sonnenaufgang feiern wollten oder uns abends einfach eine Pizza auf Zimmer bestellt haben", schreibt dei junge Mutter amüsiert und fährt fort:

"Wir wollten einfach nur sein und uns und die Natur in den Mittelpunkt stellen!"

Ach, wie schön - klingt, als ob sich das Paar seine ganz persönliche Traumhochzeit geschneidert hätte!