Janni Hönnscheid: Traurige Tränenbeichte

Auch für die eigentlich entspannte 30-Jährige ist der Alltag mit zwei Kindern oft eine Herausforderung. Das verrät sie jetzt in einem sehr emotionalen und persönlichen Post bei Instagram.

"...Du siehst nicht unsere Auseinandersetzung als EO unbedingt noch draußen bleiben wollte im Hof und ich mit Yoko auf dem Arm, voller Windel und Einkäufen, endlich rein wollte. Du siehst nicht, wie ich kurz geflucht habe, als das halbe Essen auf dem Boden gelandet ist, nachdem ich schon den ausgekippten Kakao weggemacht habe und mehrmals gemahnt habe, nicht mit dem Löffel zu spielen. [...] Du siehst nicht meine Tränen in den Augen, als ich Peer in einem Moment der Verzweiflung angerufen habe", schreibt Janni zu einem Bild mit ihren beiden Kids. Und sie stellt klar: "Egal wie perfekt ein Leben scheint, vergesst nie dass Ihr auf Instagram immer nur kleine Ausschnitte seht. Von allen. Das Leben mit Kindern und in den Zeiten von Corona bringt uns alle an unsere Grenzen. Das entscheidende ist, dass wir uns immer entschuldigen, sollten wir mal laut werden oder die Geduld verlieren, dass wir über Konflikte offen reden und Probleme lösen."

Ihre Fans sind begeistert von dieser Offenheit und feiern die Worte der Blondine. "Du sprichst ganz vielen Müttern aus dem Herzen", schreibt eine Followerin dazu. Und damit hat sie sicher Recht....

