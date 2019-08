Oh je! Was für traurige Nachrichten von Janni Hönscheid! In einer emotionalen Beichte lässt die Beauty ihren Gefühlen nun freien Lauf!

Arme Janni Hönscheid! Erst kürzlich erschütterte die Beauty ihre Fans mit der Schock-News, dass sie ins Krankenhaus zurück muss. Der Grund: Wochenbett-Komplikationen. Nun die nächste Hiobsbotschaft!

Wie Janni nun via berichtet, ging es ihr schon nach der Geburt ihrer Tochter Yoko nicht gut: "Nach einigen Wochen Schmerzen haben wir den Entschluss gefasst, doch noch mal ins Krankenhaus zu fahren und es wurden Plazentareste in der Gebärmutter gefunden." Ebenfalls fügt sie hinzu: "Nach zwei Tagen am Tropf und der Hoffnung, es so zu probieren, musste letztendlich doch noch mal eine kleine OP folgen mit einer Spinalanästhesie." Aufgeben kam für Janni und ihre Familie dennoch nicht in Frage: "Es war natürlich keine einfache Zeit für uns vier und alles andere, wie man sich so ein Wochenbett vorstellt, jedoch haben wir auch diese Herausforderung gemeistert und wir sind dadurch noch ein stärkeres Team geworden." Und auch ihre treue Community steht Janni in dieser schweren Zeit zur Seite!

Jannis Fans stehen hinter ihr

Wie unter dem Post der deutlich wird, kann sich Janni voll und ganz auf die Unterstützung ihrer treuen Fans verlassen. So ist zu lesen: "Wow was wir Frauen alles durchmachen und durchstehen müssen... Wenn wir ein Kind auf die Welt bringen... Und wir tun es gerne, ohne Jammern, stehen alles tapfer durch und dann vielleicht noch ein zweites, drittes oder viertes Mal... Respekt" sowie "Pass auf dich auf und bleib wirklich - auch wenn es manchmal schwer fällt - liegen!" Mehr Fan-Support geht definitiv nicht! Bleibt somit nur zu hoffen, dass es Janni schon bald wieder besser geht...

