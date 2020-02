Janni Hönscheid: Es reicht! Sie zieht einen Schlussstrich

Seitdem Janni Hönscheid mit Peer Kusmagk eine Familie gegründet hat, steht die Profi-Surferin ständig unter Beobachtung. Mittlerweile folgen ihr 102.000 Follower auf . Doch leider wird Janni auch immer wieder mit Hass-Nachrichten konfrontiert...

Janni Hönscheid: Neue Frisur! Sie überrascht mit schwarzen Haaren

Janni Hönscheid: "Ich möchte lieber Muscheln sammeln, statt Müll"

"Es ist genug. Es reicht", schreibt Janni zu einem Bild, auf dem sie am Strand Plastikmüll in der Hand hält. "Hier geht es nicht um Klimaschutz, sondern um seelischen Schutz. Um Psyche. Um Energie. Und wenn man an dem Punkt erstmal aufgeräumt hat, merkt man, dass Psyche und Klima mehr zusammenhängen als man vermutet hat."

Die zweifache Mama animiert ihre Follower, sich auf die Worte "nachdenken" und "überlegen" zu konzentrieren. "Stellt euch vor, dieser Müll in meinen Händen wäre rein symbolisch für die Hass-Kommentare, die ich jeden Tag bekomme. Ich laufe mittlerweile mental über einen Strand voller Plastik und Dosen, sobald ich Instagram an manchen Tagen öffne", erklärt sie. "Es gab Zeiten da empfand ich es als 'normal', 'gehört dazu', dass ich selbst, mein Lebensstil oder die Kinder beleidigt werden. Doch ich habe realisiert, ich möchte lieber Muscheln sammeln, statt Müll." Alle Leute, die sie oder ihre Familie beleidigen, will Janni in Zukunft blockieren.

Vor kurzem platzte auch der Kragen. Die schockierenden Aufnahmen aus dem Hotel seht ihr im Video: