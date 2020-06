Janni Hönscheid: Intimes Still-Foto auf Instagram

View this post on Instagram

Schönen guten Abend Ihr Lieben! 💕🙋🏼 Der kleine schläft gerade und so habe ich etwas Zeit Eure Kommentare bzgl. Impfen Pro / Contra zu lesen... finde Eure verschiedenen Ansichten sehr interessant, und finde es nach wie vor ein schwieriges Thema... 🙇🏼‍♀️Irgendwie haben doch beide Seiten Ihre Berechtigung... nach wie vor bin ich aber super froh über unsere ganz persönliche Entscheidung und dankbar das es Impfungen gibt 🙏🏼 Ein Beispiel: ich habe mit 22 in Indonesien Windpocken bekommen und es war wirklich die absolute Hölle... wenn E.O irgendwann irgendwo auf der Welt sitzt und sich fragt: "Warum haben sie mich nicht einfach geimpft?!" Würden wir uns das sicher nicht verzeihen.😔 Wünsche Euch einen schönen Abend!!! 💕☀️😊#entscheidungen #elternseinistnichtimmerleicht #janniundpeer💑 #impfen #baby #breastfeeding