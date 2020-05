Janni Hönscheid: Krankheits-Drama! Große Sorge um Baby Yoko

Eigentlich sollte es für Janni Hönscheid und Peer Kusmagk endlich wieder bergauf gehen. Nach ihrer dramatischen Flucht aus Costa Rica, sind sie mit ihren beiden Kindern vorübergehend nach Sylt gezogen. Doch jetzt der nächste Schock...

Baby Yoko hat eine Mittelohrentzündung

Dem jüngsten Familienmitglied Yoko geht es gar nicht gut. "Yoko hat eine Mittelohrentzündung. Das ist natürlich nicht so schön für die arme Maus. Die hat echt ziemlich Schmerzen", berichtet die besorgte Mutter Janni in ihrer -Story. "Sie ist extrem anhänglich und schläft auch ganz schlecht. Es ist gerade echt nicht so eine einfache Zeit." Bruder Emil-Ocean hat die Infektion auch schon gehabt. "Wir haben das herausgefunden, weil sie sich an einer Seite so doll auf den Kopf geschlagen hat. Das hat Emil-Ocean damals auch so gemacht", so Janni weiter.

So geht es Yoko jetzt

Im gleichen Atemzug gibt die Surferin jedoch Entwarnung. Nach dem Arztbesuch geht es der kleinen Yoko schon wieder etwas besser. "Jetzt muss sie noch einen letzten Tag Antibiotika nehmen, dann ist es vorbei. Es sah auch schon besser aus heute." Wir wünschen weiterhin gute Besserung!

