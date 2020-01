Janni Hönscheid: Neue Frisur! Sie überrascht mit schwarzen Haaren

Normalerweise trägt Janni Hönscheid ihre Haare blond, schulterlang und lockig. Doch auf zeigt sie sich jetzt mit schwarzer Pony-Friese. Was steckt hinter dem neuen Look?

Janni Hönscheid wagt eine haarige Veränderung

Nein, Janni hat sich nicht für ein komplettes Makeover entschieden. Sie trägt in dem kurzen Clip lediglich eine Perücke. Doch fremd ist Janni die Frisur nicht. "Ich schwelge gerade ein bisschen in Erinnerungen, weil ich gerade eine Box mit dieser Perücke gefunden habe. Dann habe ich mich wieder daran erinnert, wie ich am Anfang damit in Berlin rumgelaufen bin. Peer und ich haben uns ja in einer Fernsehshow kennengelernt und dann durften wir uns noch nicht in der Öffentlichkeit zeigen", erzählt sie. "Es war so eine witzige Zeit. Wir waren sogar auf einem -Konzert so zusammen."

Janni Hönscheid zeigt sich mit schwarzen Haaren Foto: Instagram/ jannihonscheid

Janni Hönscheid & Peer Kusmagk: Jubel! Sie verkünden die süße News!

Färbt sich Janni Hönscheid die Haare schwarz?

Die Fans sind auf jeden Fall begeistert von dem Look. Nur eine nicht: Tochter Yoko."Yoko guckt mich echt die ganze Zeit so an. Ich glaube, das kann man auch mit Kindern nicht machen. Sie sieht wirklich ein bisschen verängstigt aus." Also bleibt Janni wohl doch bei blond…

