Janni Hönscheid: Panikattacke im Familienurlaub!

ᖇEIᔕEᑎ... Eingeklemmt zwischen Surfboards, Kindern und Spielzeug 🧸😅🙈 Was soll ich sagen? Reisen ist verdammt anstrengend, aber eben auch verdammt lebendig und schön. Die Rückreise war - wie ich Euch eben schon in meiner Story geschildert habe- doch eher etwas Impulsiv. Wir standen am Strand mit einer guten Freundin, genossen noch ein letztes Mal den Atlantik, und irgendwie packte uns das Gefühl dass wir abreisen müssen. Bis auf eine Platzangst Attacke über Nacht in unserem Bus, war es echt eine sehr entspannte Reise. Viel Zeit lassen, viel Spielzeug, viele Snacks. Den Kindern immer mal wieder den nötigen Auslauf geben. Dinge unterwegs erklären und Ihrer Seele Zeit und Raum geben um mitzureisen. Und um wieder anzukommen... Nun haben wir genau eine Woche zu Hause, bevor es nächste Woche noch einmal nach Hamburg für einen Termin geht, und dann noch ein paar Tage auf Sylt zur Familie 🌻🌊 Wie sind Eure Erfahrungen mit Kleinkindern zu Reisen? Purer Stress oder einfach schön? 💫👧🏼🧒🏼🏝 #bedürfnisorientiertreisen Ps. Bedenkt bitte dass dieses Bild ganz am Ende von fast 4 Monate nonstop Reisen aufgenommen wurde kurz vor unserer Ankunft in Potsdam... vorher sah es noch „etwas“ organisierter aus 🤪 #sorrynotsorry😂