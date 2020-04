Janni Hönscheid & Peer Kusmagk: Alles aus und vorbei!

Oh je! Es wird nicht ruhig bei Janni Hönscheid und Peer Kusmagk! Die beiden müssen nun den nächsten Tiefschlag verkraften...

Janni Hönscheid & Peer Kusmagk durchlebten turbulente Zeiten

Die letzten Wochen waren für Janni und Peer sowie ihre Kinder alles andere als leicht. Die junge Familie war nämlich in Costa Rica gestrandet und kam auf den letzten Drücker zurück nach Deutschland. Nach ihrer Rückkehr wendet sich Janni nun mit einem emotionalen -Post an ihre Fans und erklärt: "Die Hände leicht rau vom ganzen desinfizieren auf der Reise, halte ich eine große Tasse Ingwertee in den Händen und beobachte den Schnee draußen. Diese ersten Tage zurück fühlen sich so gut an (...)." Doch während Janni und Peer von ihren Fans sonst immer für ihre Posts von einer Reihe Komplimenten überschüttet wurde, folgt nun ein regelrechter Shitstorm...

Die Fans von Janni und Peer sind genervt

Wie unter dem Post von Janni und Peer deutlich wird, haben ihre Anhänger nur wenig Verständnis für die beiden. So kommentieren sie: "Willst du uns alle auf den Arm nehmen??? Wer hat die Lage nicht verstanden???? IHR seid doch noch in den Urlaub geflogen. IHR wolltet doch dann im sonnigen Costa Rica bleiben, bis ihr auf Staatskosten (ja, ihr zahlt nicht die VOLLEN Kosten für die Aktion!) gerettet werden musstet und dann postet IHR Bilder vom Flughafen ohne Sicherheitsabstand!!!" sowie "Das sagst ausgerechnet Du? Euer Foto mit der Flughafenmitarbeiterin ohne Abstand ist wenige Tage alt." Autsch! Ist es mit der Fan-Liebe etwa aus und vorbei?

