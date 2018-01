Janni Hönscheid & Peer Kusmagk: Bringen sie ihr Baby in Gefahr?

Große Angst um Baby Emil Ocean. Janni Hönscheid (27) und Peer Kusmagk (42) sind gerade mit ihrem Sohn in Costa Rica. Eigentlich wollen sich die drei dort entspannen - ein Instagram-Post der Eltern sorgte jetzt jedoch für große Aufregung. Ein Shitstorm prasselt auf Janni und Peer ein. Ist Baby Emil-Ocean in Gefahr?

Die Fans von Janni Hönscheid und Peer Kusmagk sind schockiert

Es geht um ein Foto, das die kleine Familie nach einem Strand-Tag zeigt. Sie liegen alle auf dem Bett und lächeln in die Kamera. Janni Hönscheid und Peer Kusmagk sind vom Sonnenbad braungebrannt, haben sich dazu aber jeweils auch noch einen ordentlichen Sonnenbrand geholt. Auch Baby Emil-Ocean ist an Nase und Wangen leicht gerötet.

Dazu schreibt Janni Hönscheid: "Familie Sonnenbrand. Trotz Sonnenhut und Creme haben wir heute alle ein bisschen viel gehabt." Grund zur Sorge für die Fans des Paares: "Für mich unverständlich, dass ein so kleiner 'Schutzbefohlener' nicht vor der Sonne geschützt wird...geht gar nicht", kommentiert ein Follower der beiden das Bild. "Find ich auch unverantwortlich! Und das dann auch noch zu posten", so ein anderer.

Janni Hönscheid: "Wir passen auf unser Kind auf so wie wir es für richtig halten"

Janni Hönscheid lässt diese Anschuldigungen nicht auf sich sitzen. Auch sie äußert sich in den Kommentaren, bezieht Stellung: "Wir passen auf unser Kind auf so wie wir es für richtig halten und -wie man sieht- geht es unserem Kleinen wunderbar. Es ist kein schlimmer Sonnenbrand, es ist eine leichte Rötung, die hier in den Tropen kaum zu vermeiden ist, egal wie viel man aufpasst", schreibt sie.

Und verspricht trotzdem: "Dann bleibt man am nächsten Tag eben ein bisschen mehr drinnen. Die Sonne hat außerdem überwiegend gute Auswirkungen auf uns, und wenn man es aussuchen kann ist es, denke ich, für ihn schöner so als jeden Tag Vitamin D Tabletten schlucken zu müssen."