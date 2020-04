Janni Hönscheid & Peer Kusmagk: Erstes Update nach Heimkehr!

Die letzte Zeit war für Janni Hönscheid und Peer Kusmagk ​alles andere als leicht! Die beiden waren bis vor kurzem noch mit ihren Kindern in Costa Rica und standen vor der Herausforderung, wieder nach Deutschland zu kommen. Nun sind sie wieder da und melden sich mit einem Update bei ihren Fans zurück...

Janni Hönscheid & Peer Kusmagk: Großes Drama in Deutschland!

Peer und Janni sind überglücklich

Via wendet sich Peer Kusmagk nun mit emotionalen Worten an seine Community und erklärt: "Zu Hause! Ankommen hat sich für uns selten so gut angefühlt wie nach diesem Trip. Und auch wenn niemand gerade weiß wo uns alle diese unerwartete Reise noch hinführen wird steht eines jedoch jetzt schon fest- Sie wird uns am Ende alle enger zusammen führen- meint ihr auch?" Wow! Das solche rührenden Worte von seinen treuen Fans nicht lange unentdeckt bleiben, ist klar...

Die Fans von Janni und Peer sind erleichtert

"Gott sei Dank seid ihr gesund mit euren Kindern zu Hause angekommen! Bleibt gesund", "Schön das es euch und den Kids gut geht. Lasst euch nicht verbiegen" sowie "Schön das ihr wieder da seid und vor allem gut angekommen seid, euch weiterhin eine schöne Zeit", sind nur einige der Kommentare, die sich unter dem Post von Janni und Peer finden lassen. Bleibt somit nur zu hoffen, dass sich die junge Familie von den Strapazen der letzten Tage schnell wieder erholen kann...

