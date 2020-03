Janni Hönscheid & Peer Kusmagk: Großes Drama in Deutschland!

Oh je! Was ist nur bei Janni Hönscheid und Peer Kusmagk los? Kurz nach ihrer Rückkehr in Deutschland müssen sie sich nun dem nächsten Shitstorm stellen...

Es wird nicht ruhig bei Janni Hönscheid und Peer Kusmagk! Seit einigen Tagen durchlebt die junge Familie definitiv turbulente Zeiten. Doch während ihre treuen Fans sonst stets hinter ihnen standen, müssen sie nun immer wieder neue Anfeindungen ertragen...

Janni und Peer mit ihrer Familie wieder in Deutschland

Via melden sich Janni und Peer nun zu Wort und berichten ihre Fans, dass sie wieder in Deutschland angekommen sind. So kommentieren sie zu ihrem Bild, welches sie mit Mundschutz am Flughafen zeigt: "Vielen Dank! Dank der tollen Unterstützung des Auswärtigen Amts sind wir erschöpft aber glücklich wieder in Deutschland angekommen." Eigentlich ein Grund zur Freude. Doch ihre Fans haben für sie nun wenig positive Worte übrig...

Die Fans von Janni und Peer sind genervt

"Ein Blick in die erschöpfen, fast traurigen Augen des Mitarbeiters zwischen euch reicht mir. Janni hingegen lachend und posend", "Selber schuld. Es wird seit einiger Zeit immer und immer wieder geraten, zurück nach Deutschland zu kommen. Aber nein, man konnte ja nicht hören. Das schlimme ist, dass die Kinder so einer Strapaze ausgesetzt wurden" sowie "Ich verstehe es nicht", sind nur einige der Kommentare, die sich unter dem Bild finden lassen. Was Janni und Peer über die Anfeindungen denken, ist nicht bekannt. Bis jetzt gaben sie dazu noch kein Statement ab...

