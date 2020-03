Janni Hönscheid & Peer Kusmagk: Großes Drama um ihre Kinder!

Das Janni Hönscheid und Peer Kusmag des Öfteren von ihren Fans via "Social Media" kritisiert werden, ist definitiv nichts Neues. Ihr jüngster Post sorgt nun jedoch für besonders viel Negativ-Aufsehen...

Melanie Müller: Am Ende! Jetzt spricht sie Klartext!

Janni Hönscheid & Peer Kusmag bleiben in Costa Rica

Aktuell weilen Janni Hönscheid und Peer Kusmag mit ihren Kindern Emil Ocean und Yoko noch in Costa Rica. Doch obwohl momentan alle Touristen dazu angehalten werden, nach Deutschland zurück zu kehren, haben sich Janni und Peer gegen einen Rückflug entschieden. So erklärt die Mami via " ": " (...) Wir sind ein paar der wenig übriggebliebenen Touristen hier. Das auch hier das Land zu macht, fühlt sich so an wie das Spiel in dem man um die Stühle rumrennt mit einem Lied und man sitzen muss bevor die Musik ausgeht- (Reise nach Jerusalem) -wer dann keinen Stuhl gefunden hat und nicht sitzt hat verloren. (...)". Worte, die bei ihren Fans für Unverständnis sorgen...

Janni und Peer kassieren Shitstorm

Wie unter dem Post von Janni deutlich wird, hat der Großteil ihrer Fans absolut kein Verständnis dafür, dass die beiden in Costa Rica bleiben. Vor allem um das Wohl der Kinder macht sich die Community von Janni große Sorgen: "Ich muss ehrlich sagen, ich finde es eh unverantwortlich in dieser Situation in den Urlaub geflogen zu sein. Da kann man auch mal drauf verzichten und verantwortlicher mit den Kindern zu Hause leben und die Zeit nutzen und die neue Wohnung fertig einrichten." Autsch! Was Janni und Peer darüber denken, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerten sie sich noch nicht dazu...

Oh je! Auch bei Laura Müller läuft es aktuell überhaupt nicht gut: