Janni Hönscheid & Peer Kusmagk: Hochzeits-Foto aufgetaucht!

Erst kürzlich begeisterten Janni Hönscheid und Peer Kusmagk ihre Fans mit der wundervollen Nachricht, dass sie sich das Jawort gegeben haben. Ein Hochzeits-Foto der beiden gab es dazu jedoch nicht - bis jetzt.

Peer Kusmagk & Janni Hönscheid: Baby Nr. 2!

Janni Hönscheid & Peer Kusmagk haben am Strand geheiratet

Wie nun durch das " "-Profil der Hochzeits-Location von Janni und Peer ersichtlich wird, hat das Paar seinen großen Tag am Strand zelebriert. So heißt es unter einem Post, auf dem das Hochzeitspaar zu sehen ist: "Endlich dürfen wir das Geheimnis lüften. Peer und Janni Kusmagk haben bei uns ihre Traumhochzeit erlebt." Das so ein Post von den Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar!

Die Fans von Janni und Peer sind begeistert

Dass die Fans von Janni und Peer von dem Post absolut hin und weg sind, wird vor allem anhand der Follower-Kommentare deutlich. So heißt es: "Was für ein tolles Kleid und dieses traumhafte Licht. Wahnsinn" sowie "Sehr schöne Hochzeit". Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum. Mal sehen, ob uns Janni und Peer bei dieser positiven Resonanz mit noch mehr Hochzeits-Bildern versorgen werden.