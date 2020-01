Janni Hönscheid & Peer Kusmagk: Jubel! Sie verkünden die süße News!

Im letzten Jahr gaben Janni und Peer bekannt, dass sie sich in eine Social-Media-Pause verabschieden. Danach wurde es still um das Paar - bis jetzt...

Peer Kusmagk & Janni Kusmagk: Großes Drama um Tochter Yoko!

Janni und Peer melden sich aus Auszeit

Via " " schicken Janni und Peer nun eine liebevolle Nachricht an ihre Fans. So kommentieren sie zu einem zuckersüßen Familienschnappschuss: "Nach zwei Wochen ohne soziale Netzwerke fühlt es sich ganz schön ungewohnt an wieder auf der Handytastatur herumzutippen. Wir haben diese digitale Auszeit sehr genossen, auch wenn uns die Kommunikation und der Austausch mit Euch manchmal echt gefehlt hat. Es waren unbeschwerte Tage, die mit einem nackten Sprung ins Meer begonnen haben und mit gemeinsamen Sonnenuntergängen endeten." Sie ergänzen: "So viel Zeit im Einklang mit der Natur zu verbringen hat uns wahnsinnig viel Kraft geschenkt und jetzt freuen wir uns auf die Herausforderungen, die das neue Jahr für uns bereithält (...)." Wow! Das so eine Nachricht von ihren Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar...

Die Fans von Janni und Peer sind aus dem Häuschen

"Ihr seid Vorbilder und ich lese so gern von euch... könnt ihr die Malediven im Januar empfehlen? Erkundet ihr die einzelnen Atolle oder entspannt ihr einfach? Ihr seid toll... schön, dass ihr euch gefunden habt" sowie "So eine süße Familie... und Eure Kleine schon wieder so gewachsen", ist in den Bild-Kommentaren zu lesen. Wie lange Janni und Peer noch ihren Urlaub genießen, ist nicht bekannt. Ein Ziel für das kommende Jahr haben sie jedoch schon jetzt: "Öfter mal eine Handypause einzulegen haben wir uns nach dem internetlosen Start für 2020 auf jeden Fall fest vorgenommen."

Großes Drama um den Sohn von Janni und Peer: