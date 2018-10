Reddit this

An ihre Liebe hat anfangs keiner so richtig geglaubt. Jetzt könnte sich die Familie von Janni Hönscheid und Peer Kusmagk vergrößern... Kommt Baby Nr. 2?

Bei " " hat es zwischen ihnen gefunkt! Seit dem sind Janni Hönscheid und Peer Kusmagk unzertrennlich.

Peer Kusmagk & Janni Hönscheid: Drama um Baby Emil-Ocean!

Janni und Peer: Die große Liebe

Denn während viele an die Liebe aus der Kuppelshow nicht glaubten, bewies das Paar allen das Gegenteil. Nicht nur, dass sie heute - zwei Jahre nach der Show - noch immer glücklich zusammen sind. Sie sind auch Eltern des kleinen Emil-Ocean. Und der könnte sich jetzt auf ein Geschwisterchen freuen.

Mit einem -Post sorgen sie für süße Spekulationen.

Hallo liebe Facebook Freunde Ihr habt lange nichts von uns gehört, und das hat natürlich seinen Grund... Wir waren in der Zwischenzeit sehr fleißig, und es hat sich unglaublich viel in unserer kleinen Familie {auf privater Ebene} verändert. Was genau passiert ist, werdet Ihr sehr bald erfahren. Zusätzlich gibt es brandneue Reisepläne: bald startet eine neue Elternzeit und somit auch ein neues Roadtrip Abenteuer. Diesmal geht es Richtung Atlantik und wir fahren über Frankreich und Spanien nach Portugal", schreiben die beiden unter einem gemeinsamen Schnappschuss.

Es hat sich viel auf privater Ebene verändert, neue Elternzeit? Ist Janni Hönscheid etwa wieder schwanger?

Janni Hönscheid und Peer Kusmagk befeuern die Baby-Gerüchte

Die Fans sind jedenfalls neugierig und spekulieren natürlich sofort drauf los. "Neue Elternzeit. Bist du wieder schwanger" oder "Heirat oder ein Geschwisterchen für Emil-Ocean", schreiben sie in den Komentaren.

Ob sie damit recht behalten?